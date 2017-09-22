iPhone 8, iPhone 8 Plus satışa sunuldu

Apple'ın yeni akıllı telefonları iPhone 8, iPhone 8 Plus kendi sitesinde satışa sunuldu.

22/09/2017 16:35

Apple'ın 12 Eylül'de yani geçen hafta tanıttığı yeni iPhone 8 ve iPhone 8 Plus akıllı telefonlarının bugün Amerika’da online olarak resmi web sitesinden satışına başlandı.

Apple'ın bir iPhone 8 veya iPhone 8 Plus modelini almak isteyenler, web sitesinden baktıklarında çoğu modelin (kilidini açıp açmamanıza veya bir taşıyıcıya gereksinim duyup duymamanıza bakılmaksızın) 1-3 iş günü içerisinde gönderilebileceğini görecekler. 

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15 Eylül’de de ön siparişe sunulan iPhone 8 ve 8 Plus Amerika’da online sitesinde satışa sunuldu. Bu, telefonun perakendecilerde de satışa çıkacağı anlamına geliyor.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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