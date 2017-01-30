iPhone 8, performans testinde ortaya çıktı!

Apple'ın Eylül ayında tanıtması beklenen yeni iPhone modeli şimdiden en çok merak edilen telefonlar arasındaki yerini aldı. iPhone 8 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni iPhone'un, bugün performans testi sonuçları ortaya çıktı. Geekbench 4 testinde ortaya çıkan iPhone 8 işlemcisi, testten aldığı puan ile rakiplerine açık ara fark atacak gibi görünüyor.

iPhone 8, Geekbench'te fark attı!

Sızıntılara göre iPhone 10,1 olarak adlandırılan iPhone 8, Geekbench 4 testinin tek çekirdek bölümünden 4734 puan çoklu çekirdek bölümünden ise 7347 puan almayı başarıyor. Sızıntıda cihazın işlemcisi belirtilmiyor. Ancak tahminlere göre yine çift çekirdekli Apple A11 Fusion yonga seti iPhone 8'e eşlik edecektir.

RAM bölümünde ise yine Apple tercihini 2 GB RAM'den yana kullanabilir. iPhone 8 Plus modelinde ise bu RAM tercihinin iPhone 7 Plus'ta olduğu gibi 3 GB olacağı yönünde.

iPhone 8 hakkında konuşmak için henüz çok erken. Bakalım Apple 10.yıla yakışır bir iPhone modeli ile karşımıza çıkacak mı?