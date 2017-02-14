iPhone 8'deki pil ömrü inanılmaz etkileyici olacak

Apple'ın, bu sonbahar aylarında tanıtacağı iPhone 8'in, pil ömrünü uzatmaya yardımcı olacak yeni bir pil teknolojisi kullanacağı bildirildi.

MacRumors tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, tanınmış analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni nesil iPhone modelinin 4.7 inçlik iPhone 7 ile aynı boyuta sahip olacağını ama iPhone 7 Plus gibi daha iyi pil ömrü sunacağını söyledi. Kuo, Apple’ın farklı bir pil tasarımı ile iPhone 8'in pil ömrünü iyileştirerek tüm dünyaya sunacaklarını söylüyor. Ayrıca, pil ömrü, iPhone modellerinde halihazırda kullanılan LCD ekranlara kıyasla cihazın OLED ekranıyla da desteklenecek.

iPhone 7 Plus, 13 saatlik LTE tarama, 15 saatlik Wi-Fi tarama ve 60 saatlik kablosuz ses oynatma olanağı sunuyor. Apple iPhone 8, iPhone 7 Plus'ın pilinden daha fazla pil ömrü sağlayabilirse, telefonun mevcut tüm iPhone satışlarını alt üst edebilir.

Bu pil teknolojisinin Apple'ın amiral gemisi iPhone 8 modeline özel olacağı bildirildi.