iPhone ekran garantisi artık daha etkileyici

Diyelim ki iPhone'unuzu düşürdünüz ve ekranını kırdınız. Gözlerinizdeki yaşları kuruturken ekran tamirinde çok şey sunan küçük bir dükkan görüyorsunuz. Ancak geçmişte, bu yanlış bir seçim oluyor ve iPhone ekranınızı üçüncü bir tarafın onarması, garantinizin geçersiz kalması anlamına geliyordu.

Apple’a ait olduğu iddia edilen bir belge sızdırıldı ve eğer bu sızdırılan belge gerçek ise iPhone'unuzda bir üçüncü taraf ekrana sahip olmak, artık geçerli olan bir garantinin kapsamına giren diğer konulara sahip olmanızı otomatik olarak engellemeyecek.

Sızdırılan belgeye göre Apple, ekran onarımları kapsamında olan durumlarda her ne pahasına olursa olsun ödeme yapacak. Değişiklik, standart bir yıllık yeni ürün garantisi veya genişletilmiş AppleCare garanti kapsamı için geçerli olacak.

Ancak, bunun için bazı şartlar var. Mesela üçüncü taraf bir bileşen onarımı başarısız olmuş ve telefona zarar vermiş ise orijinal sorunun giderilmesi için Apple bu parçanın değişimi için müşteriye garanti dışı fiyat ödemesi yapmasını isteyecek. Bu garanti değişimi sadece ekran için geçerli ve telefonun üçüncü taraf değişen parçaları için bu durum geçerli değil.

Apple'ın bu haberi kamuya paylaşmaya hazır olduğunda, basın açıklaması yapmasını bekliyoruz.