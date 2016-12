iPhone ile feci dalga geçen The NoPhone Air satışa sunuldu!

Apple'ın iPhone modelleri her yıl hem rakipleri tarafından hem de internet ortamında kullanıcılar tarafından çeşitli göndermelere maruz kalıyor. Bu göndermelere bir yenisi daha eklendi. iPhone ile çok ağır dalga geçen The NoPhone Air bugün satışa sunuldu. The NoPhone Air isminden de anlaşılacağı gibi bir telefon değil. Hatta The NoPhone Air boş bir kutu!

The NoPhone Air, boş bir kutu olmasına rağmen 3.5mm girişinin yer almaması ile iPhone 7'ye çok benziyor. 5 dolar gibi bir fiyata satılan The NoPhone Air'ı aldığınızda size boş bir kutu gelecek. 0 Megapiksel kamera, 0 GB depolama birimi ve Wi-Fi bağlantısının olmaması ile lanse edilen The NoPhone Air, geliştiricilerinin dediğine göre kullanıcılara bir takım kolaylıklar sunuyor.

Bu kolaylıklar arasında; eski sevgiliye mesaj yazmama, konum izlememe, arama geçmişinin olmaması, aşırı veri tüketiminin olmaması ve pil derdinin ortadan kalkması yer alıyor.

Eğer The NoPhone Air'ı satın almak istiyorsanız buraya tıklayarak 5 dolara satın alabilirsiniz.