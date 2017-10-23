iPhone X yerine iPhone 8 Plus alınır mı?

Apple, iPhone X ile yaklaşık 4 yıl sonra nihayet iPhone'un tasarımında büyük bir çaplı değişiklik yaptı. Ancak Cupertinolu firma iPhone X ile birlikte iPhone 8 Plus modelini duyurdu. iPhone satın almak isteyenlerin kafasını karıştıran bu iki modeli eksi ve artısı ile masaya yatırıyoruz.

Çentikli ekran sorun yaratabilir

iPhone X'in ekranında yapılan değişiklik ortaya bazı soru işaretlerini çıkardı. iPhone X'in en büyük problemi olarak notch yani çentikli ekranı gösteriliyor. Bu ekran için uygulamaların optimize edilmesi uzun zaman alacak. Optimize edilmeyen uygulamalar, iPhone X'te 16:9 formatında görünecek ve bu da ekranın alt ve üst kısmından uygulamaların kırpılacağı anlamına geliyor. Kaldı ki optimize edilmiş olsa bile iPhone X'in üst bölümündeki ekran çentik (notch) yüzünden kullanışlı olmayacak.

Kağıt üzerinde iPhone X'in ekranının iPhone 8 Plus modelinden büyük olduğunu görüyoruz. Ancak bu büyüklük, yine çentikten (notch) dolayı son kullanıcıya pek yansımayacak. iPhone X, OLED ekran ile gelirken iPhone 8 Plus modelinde IPS LCD ekran yer alıyor. Yine kağıt üzerinde iPhone X'in ekran çözünürlüğü iPhone 8 Plus'a göre yüksek olsa bile, bu farkın çok net görünemeceğini belirtelim.

Face ID ne kadar iyi bilinmiyor

iPhone X'in bizi en çok etkiliyen yanı Face ID oldu. Karanlıkta bile yüzünüzü okuyacağı söylenen Face ID'nin söylendiği gibi çalışıp çalışmadığı henüz bilinmiyor. Gece yoldayken ve yatarken Face ID'nin yüzünüzü algılamaması şifrenizi elle girmenize neden olabilir. iPhone 8 Plus'ın parmak izi okuyucusu hala piyasanın en hızlısı konumunda. Kilit açma ve App Store'da şifrenizi kullanma konusunda Touch ID'nin Face ID'den daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Fiyat konusu çok önemli

İki cihaz arasındaki donanıma hiç değinmiyoruz bile. Çünkü 999 dolarlık iPhone X ve iPhone 8 Plus birebir aynı donanıma sahip. Konu fiyattan açılmışken gelelim iPhone X'in 999 dolarlık fiyatına. iPhone X'e 999 doları sadece ekran ve Face ID için vereceğinizi belirtelim. Ki bu cihazı Türkiye'den alacaksanız, iPhone 8 Plus'a göre iPhone X'e 1.300 TL daha fazla para vermeniz gerekecek.

Apple'ın her zaman "S" serisi ile yaptığı atılımları düşünün. iPhone X için yeni bir başlangıç diyebiliriz. Bundan tam 1 yıl sonra iPhone X'e dönüp bakmayacaksınız. Apple, kendini geliştiricek ve bir sonraki iPhone modelinde çentik sorununu ortadan kaldıracaktır.

Şu an bir iPhone almak istiyorsanız, tercihinizi iPhone X yerine iPhone 8 Plus'tan yana kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. iPhone X için ödeyeceğiniz aradaki fark ile de AirPods veya Apple Watch alabilirsiniz.