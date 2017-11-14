iPhone X'i Galaxy S8'e çevirin!

Microsoft'un 2012'de yayınladığı Windows 8'de, Başlat menüsünü kaldırması ile Başlat menüsünü işletim sistemine geri getirmek için üçüncü parti uygulamalara odaklanan uygulama geliştiricileri vardı ve tabii ki de çok muazzam bir başarı elde ettiler.

Benzer bir şey bu günlerde iPhone X ile gerçekleşiyor. Ekranın üst kısmında cihazın bulunduğu çentik kullanıcılar tarafından çok fazla benimsenemedi. Bazıları bu durumdan hiç rahatsız olmazken, diğerleri ise cihazlarından vazgeçmeye bile hazırlar.

Çentiği kaybetmek için duvar kağıtları bile yayınlanmıştı. Şimdi de iPhone X ekranındaki çentiği ortadan kaldıracak bir uygulama geliştirildi.

Notch Remover adlı uygulama, kilit ekranından ve giriş ekranından çentik kaldıran çok basit bir uygulamadır. Bunu duvar kağıdınızı değiştirerek ve ekranın üst kısmına siyah bir çubuk ekleyerek, Samsung Galaxy S8'i hatırlatan bir görünüm oluşturabilirsiniz.

Elbette, Notch Remover, iPhone X'de çalışan uygulamalar için bir şey yapamaz, ancak, bununla ilgili bir sorun yok çünkü birçok uygulama henüz yeni iPhone modeli için güncellenmedi.

Gerçek arayüz yerine elde ettiğiniz şey çentiği tamamen gizleyen kara bir çubuktur, ancak tüm geliştiriciler iPhone X UI gereksinimlerini karşılamak için güncellemeleri yayınlayana kadar bu şekilde kullanabilirsiniz.