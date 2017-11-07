İşte en iyi ekrana sahip telefon!

Telefon ekranlarını inceleyip puanlar veren Display Mate, şimdi de iPhone X'i masaya yatırdı. OLED teknolojisini Super Retina HD ile birleştiren iPhone X, Display Mate'in testlerine göre en iyi mobil ekrana sahip telefon unvanını eline aldı. iPhone X'in Display Mate puanı ise A+ olarak belirlendi.

Display Mate; iPhone X'in ekranına, en iyi mutlak renk doğruluğu, OLED için en yüksek ve tam ekran parlaklığı, en iyi kontrast derecelendirmesi, en yüksek karşıtlık oranı, en düşük ekran yansıması ve en küçük parlaklık oranı gibi artı puanlar verdi.

Display Mate'in övgüleri bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Display Mate, iPhone X'in ekranının diğer mobil ekranların yanında; monitör, TV ve UHD TV'lerden çok daha iyi olduğunu söylüyor. Display Mate bir övgüye de iPhone X'in ekranını üreten Samsung'a yapıyor.

iPhone X, 5.8 inç büyüklüğünde 19.5:9 ekran oranlı 2436×1125 çözünürlüklü ve 458 PPI değerli bir ekrana sahip. Bu ekranın çözünülüğü 2.5K'dan daha yüksek olması, kullanıcılara görüntüleri daha net ve keskin bir şekilde kullanıcılara sunuyor. Apple'ın şimdiye kadar iPhone modellerinde kullandığı en iyi ekran olan OLED'in 2018 yılında tanıtılacak olan iPhone modellerinde de yer vermesi bekleniyor.