İşte en pahalı Huawei Mate 10 modeli!

Çinli şirket Huawei'nin yeni Mate 10 serisini tanıtması beklenen önemli etkinliğine bir aydan kısa sürede kaldı. Tıpkı son birkaç yıldır olduğu gibi, Huawei de amiral gemisinin birden çok türevini başlatacak, ancak bazıları yalnızca belirli pazarlarda satışa sunulacak.

Bu yıl piyasaya sürülmesi muhtemel cihazlardan biri de Huawei Mate 10 Porsche Design. Normal versiyonun 850 dolara piyasaya sürüleceği söyleniyor ve Porsche Tasarım modeli çok daha pahalı olacaktır.

Tanıtılması beklenen Huawei Mate 10 Porsche Design'in bir çift görüntüsü YouTube üzerinden sızdırıldı ancak doğru oldukları henüz kesin değil. Telefonun çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili ayrıntıların ve detayların tam listesi videoda da görünüyor.

Normal Mate 10 gibi, Porsche Tasarım modelinin QHD (2560 x 1440 piksel) çözünürlüğe sahip 5.9 inç AMOLED ekranına sahip olacağı söyleniyor. Aynı Kirin 970 işlemci, 6 veya 8GB RAM ile birlikte 128 veya 256GB depolama alanı ile gelecek.

Akıllı telefonun, ön tarafta 13 megapiksellik bir selfie kamerası ve arka tarafta Leica objektifi içeren çift kamera ayarı (16MP + 23MP) ile donatılmış olacak. Hızlı şarj desteği ile 4,500 mAh batarya ile güçlendirilecek Mate 10 Porsche Design, Android 8.0 Oreo ve EMUI 6.0 ile birlikte gelecek.

Telefonun bu yılın sonuna veya 2018 yılının başlarına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Sonraki sayfalarda resmi tanıtım videosundan daha önce sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.