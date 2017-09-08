Huawei Mate 10'un canlı görüntüleri sızdırıldı!

Huawei, geçtiğimiz ay çift kamera kurulumuna sahip telefonlarının tamamını gösteren bir teaser görüntü yayınladı. Bunun arkasından Huawei Mate 10'un canlı görüntüleri gelmeye başladı. Tüm modeller, 16 Ekim tarihinde tanıtılacak Huawei Mate 10’un dışında şirket tarafından piyasaya sürüldü. Telefona güç verecek olan ve şirketin kendi geliştirdiği Kirin 970 işlemci ilk olarak Mate 10’u güçlendirecek. 10nm işlemi kullanılarak oluşturulmuş, sekiz çekirdekli CPU, dört güçlü Cortex-A73 çekirdekleri ve dört Korteks-A53 çekirdekli bigLITTLE mimarisini kullanmaktadır.

Bugün, cihazın bazı görüntüleri internet üzerinden sızdırıldı. Huawei Mate 10, 16 Ekim'de tanıtılacak ve ana menü düğmesine yerleşik parmak izi tarayıcısı ile geleceği söyleniyor. 5.9 inç ekran ve 3.5mm kulaklık girişi ile gelecek olan telefon aynı zamanda, bir Type-C USB portu, 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip olacak.

Huawei'nin bir hedefi var ve dünyanın en iyi akıllı telefon üreticisi olmak için Samsung ve Apple'ı geçmek istiyor. İkinci çeyrekte sadece 2,5 milyon akıllı telefon satarak Apple'ın akıllı telefon satışını geçti. İkincisi, bu hedefi daha da açmak için Mate 10’un bu yıl güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.

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