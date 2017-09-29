İşte iPhone X rakibi Google telefonu!

Yeni bir söylenti, Google'ın 4 Ekim etkinliğinde, Pixel 2 ve Pixel 2 XL telefonlarını "Ultra Pixel" olarak adlandırılan üçüncü bir akıllı telefon ile birlikte tanıtarak bir sürpriz yapabileceğini söylüyor.

YouTube'daki Mrwhosetheboss olarak bilinen YouTuber Arin Maini, Perşembe günü bir Google sunusundan geldiği iddia edilen sızdırılmış slayt gösterisi ile ilgili bir video yayınladı. Slayt, bir akıllı telefonun görüntüsünün yanı sıra "Ultra Pixel. Google Telefonu" sözcüklerini gösteriyor.

Maini, Google Ultra Pixel'in çift ​​kamera sistemi ve yeni bir tür parmak izi tarayıcısı ile geleceğini söyledi. Bu yeni parmak izi tarayıcısının hangi teknolojiyi içerebileceği açık değil, ancak Maini ekranın altına yerleştirilebileceğini söylüyor.

Ayrıca, yeni Pixel 2 akıllı telefonları ve Ultra olabilecek üç farklı cihaz gösteren bir slayt da vardı. Maini'nin kaynağına göre Ultra Pixel, ana menü ve çok görevli düğmeleri içeren Android imzalı gezinti düğmelerini kaldırıyor. Bunun yerine, Android'in etrafında gezinmek için "akışkan" hareketler kullanacak ve Apple'ın iPhone X ile sunduğu ana menü düğmesine benzer bir konsepti var.

Aşağıda yayınlanan videoyu izleyebilirsiniz.