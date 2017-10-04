İşte Nokia'nın en iyi akıllı telefonu Nokia 9!

Şimdilik Nokia 8, Nokia'nın tek amiral gemisi gibi görünüyor ve gerçekten harika bir cihaz. Ancak tasarımı, ince çerçevelerle gelen diğer Android amiral gemisi akıllı telefonlarının hiçbiri kadar heyecan verici değildi. Nokia 9, bu boşluğu kapatabilecek ve özellikle ekranın üstünde ve altındaki ince çerçevelerinin mevcut eğilimiyle paralel bir tasarım getirecektir.

Yakında çıkacak olan Nokia 9 akıllı telefonun bir kaç görseli Baidu'da (Nokia Power User üzerinden) ortaya çıktı. Bu görseller, hem önden hem de arkada telefonun tam tasarımını ortaya çıkarıyor. Nokia 9 bu görüntülerde bakır ve mavi renkli olarak görülebilir.

Telefonun tasarımı, Nokia 8'den ve Galaxy serisinin kavisli ekranından ilham alınmış gibi görünüyor. Üst ve alt çerçeve Nokia 8'den daha ince ancak yine de Galaxy Note 8 ve LG V30 gibi diğer amiral gemileri kadar ince değil. İnce çerçeve nedeniyle, parmak izi tarayıcısı telefonun arkasındaki çift kameraların altına taşındı.

Arkası camdan yapılmış gibi görünen Nokia 9, kablosuz şarj ile uyumlu olabilir. NPU'nun raporunda Nokia 9'un IP68 sertifikası ile sınıflandırılacağı ve toza ve suya dayanıklı olduğu belirtiliyor. Bunun dışında, telefonun 6GB veya 8GB RAM ile geleceği söylendi. 128GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürülebilir.

Kamera departmanına gelince,çift kameraların Nokia 9'da da mevcut olacağı net olarak görülebilir. Ancak, Nokia 8'de gördüğümüzden daha iyi olduğu söyleniyor ve Zeiss optiklerini içeriyor. Bu yılın sonlarına doğru telefon ile ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkacaktır.