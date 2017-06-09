İşte OnePlus 5'in ilk resmi görüntüsü

OnePlus 5, 20 Haziran'da resmen ilan edilecek ancak, bu telefon hakkında zaten çok şey biliyoruz. Bugün itibariyle, sadece arka kısmının yarısı olsa da, telefonun resmi görüntüsüne de bakabiliriz.

OnePlus'ın kendisi tarafından gösterilen resmi görselde, OnePlus 5'in "daha net fotoğraflar" için "çift kamera" özelliği olduğunu söyleniyor. Bu ikili kamera Apple iPhone 7 Plus'ın arka kamerasına çok benziyor ancak, telefon tanıtıldıktan sonra yapılacak karşılaştırmalar sayesinde OnePlus 5'in kamerasının ne kadar iyi olduğu ortaya çıkacak.

OnePlus, bu yeni teaser ve yarım renderın ortaya çıkmasıyla birlikte, bu haftanın başında varsayıldığımız şeyi teyit ediyor gibi görünüyor: OnePlus 5, daha önce açıklanan Oppo R11'i andırıyor ancak daha üst düzey özellikler sunacak.Ayrıca telefonun, Apple iPhone 7’nin kopyası oldu da söyleniyor.

Bakalım OnePlus, 20 Haziran'da OnePlus 5 ile sürprizler sunacak mı? Hep birlikte göreceğiz bizi takip etmeye devam edin.