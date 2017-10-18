İşte pil nedeniyle patlayan ilk iPhone 8!

iPhone 8'de bir pil sorunu olabilir ancak, şimdiye kadar gördüğümüz tek rapor kutuda şişen piller ile ilgiliydi. Müşteriler kutuyu açarken yada ilk defa şarj ederken şişen pillerle karşılaşıyordu. Ama bir iPhone 8 patlama olayı duymamıştık.

Ama bugün kötü bir batarya ile donatılmış patlayan bir iPhone'un ilk raporu gördük. Her şeyden önce, bu raporun Çin'den geldiğini ve olayın nasıl gerçekleştiği ve üçüncü parti aksesuarların kullanılıp kullanılmadığı hakkında çok sınırlı bilgi içerdiğini belirtmek gerekir.

OrientalDaily adlı Çinli site, Xiaomin adlı bir kadın, 64GB'lık bir iPhone 8'e sahip olduğunu ve gece boyunca şarj etmek için takılı bıraktığını bildirdi. Uyuyup uyandıktan sonra sabah iPhone 8'ine baktığında pilin bulunduğu arka kapağın ortasında devasa bir delik ve komidinde yanık gördüğünü iddia ediyor.

Sabah iPhone‘u patlamış olarak buldu.

Tuhaf bir şekilde, geçmişte Samsung'un ve Apple'ın da bulunduğu aşırı ısınmış telefonların çoğu ekran yaktı ancak bu ekran kaybolmuş gibi görünmüyor. Bunun yerine, muhtemelen bir patlamanın sonucu olarak telefonun arka kısmı ciddi şekilde hasar gördü.

iPhone patladığında kadının uyanmaması biraz garip olsa da, iPhone 8'in çatlama sesi ve duman çıkardığını fark ettiğini söyledi. Çin raporuna göre, ilerleyen günlerde işe döndüğü gün Apple'a ulaştı ancak şirket henüz yanıt vermedi.

Açıkçası, eğer bu rapor gerçekse, iPhone 8 için önemli bir sorun olabilir. Yine de, bu hikayede pek mantıklı olmayan pek çok ayrıntı var.