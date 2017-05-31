İşte yeraltı tünelinde gidecek olan otomobil!

Elon Musk, Boring Company'nin yeraltı tünellerinde gidecek olan vizyonel elektrikli otomobiline ilk bakışı açıkladı. Şirket, yeraltını kazmaya başladı bile!

31/05/2017 14:20

Elon Musk liderliğindeki Boring Company, bir gün şehirlerdeki tünellerden geçebilecek bir konsept aracının ilk görüntülerini yayınladı.

En yeni görüntüler, bir otomobilden daha büyük bir prototip elektrikli aracı gösteriyor ve yolcuların oturup, ayakta durup hatta bir bisiklete bile uyacak geniş alana sahip stilize edilmiş bir mini-otobüse benziyor. Tasarım, kapalı cam muhafazaları olan bir golf arabasına da benzemektedir.

 

Nisan ayında şirket, arabaların bir yerden bir yere tırmanarak geçtiği hızlı tünel ağlarını gösteren bir video yayınladı. Buna benzer araçların, arabayı tünel bağlantısına indirgeyecek ve orada bırakacakları sıkı bir asansör kalıbına oturabileceği şekilde yollarda nasıl çalıştığını gösterdi.

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Musk'un şirketi, gelecekteki trafiği azaltmak için güvenilir bir çözüm olduğunu söylediği yeraltı tünellerini zaten kazmaya başladı. Tüneller yalnızca şu an itibariyle Los Angeles'taki SpaceX'in karargahının otoparkının altından kazılıyor. Çünkü Musk, kamusal alana tünel inşa etmek için şehir izinlerine ihtiyaç duyacak.

Musk, tünelleri kazmanın çok pahalı olduğundan, şirketinin tünel çapını azaltma ve daha hızlı delebilen bina makineleri gibi önlemlerle maliyetleri önemli ölçüde azaltabileceğini söyledi.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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