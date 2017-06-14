iWork uygulamaları yepyeni özellikler ile güncellendi

Apple'ın, iOS ve macOS platformlarında yer alan iWork uygulamaları, Microsoft Office'in en büyük rakibi olarak gösteriliyor. iWork paketinde yer alan Pages, Numbers ve Keynote uygulamalarını sırasıyla; Word, Excel ve Powerpoint'in alternatifi olarak tanımlayabiliriz.

Apple, bugün iWork uygulamalarını yepyeni özellikler ile güncelledi. Güncelleme ile gelen yenilikler arasında 500'den fazla şekil içeren arşiv dikkat çekiyor.

Pages 6.2 Sürümündeki Yenilikler

• Profesyonel olarak çizilmiş 500’den fazla şekil içeren arşivi kullanarak belgelerinizi geliştirin

• Yorumlara yanıt verin ve konu grupları olarak düzenlenmiş yazışmalara katılın

• Metnin bir yerden diğerine kolayca akması için bağlantılı metin kutuları ekleyin

• Yeni otomatik düzeltme ve metin değişimi seçenekleri yazarken zaman kazandırır

• Belgeleri sabit yerleşimli ePub kitapları olarak dışa aktarın

• Ortak çalışma sırasında marjları, başlıkları, altlıkları ve kâğıt boyutunu değiştirin

• İbranice ve Arapça dil desteği geliştirilmiştir

• Hisse Senedi ve Para Birimi işlevleri artık bir önceki günün piyasa kapanışından veri döndürür

Keynote 7.2 Sürümündeki Yenilikler

• Profesyonel olarak çizilmiş 500’den fazla şekil içeren arşivi kullanarak sunularınızı geliştirin

• Yorumlara yanıt verin ve konu grupları olarak düzenlenmiş yazışmalara katılın

• Yeni otomatik düzeltme ve metin değişimi seçenekleri yazarken zaman kazandırır

• Yeni kaydırma ve büyütme seçenekleriyle herhangi bir yere kaydırın

• Işıklı Masa görüntüsünde slaytları görüntülerken sunan kişinin notlarını düzenleyin

• İbranice ve Arapça dil desteği geliştirilmiştir

• Hisse Senedi ve Para Birimi işlevleri artık bir önceki günün piyasa kapanışından veri döndürür

Numbers 4.2 Sürümündeki Yenilikler

• Profesyonel olarak çizilmiş 500’den fazla şekil içeren arşivi kullanarak hesap tablolarınızı geliştirin

• Yorumlara yanıt verin ve konu grupları olarak düzenlenmiş yazışmalara katılın

• Ortak çalışılan hesap tablolarında yazdırma önizleme desteği

• Yeni otomatik düzeltme ve metin değişimi seçenekleri yazarken zaman kazandırır

• Hisse Senedi Verisi Ekle özelliği ile Hisse Senedi ve Para Birimi işlevleri artık bir önceki günün piyasa kapanışından veri döndürür