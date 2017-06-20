Japan Display, 18:9 oranında ekran üretimine başladı!

Japan Display (JDI), 18:9 en/boy oranına ve 1440 x 2560 çözünürlüğe sahip 6 inç boyutunda mobil ekranda seri üretimine başladığını açıkladı. JDI, alt çerçevenin diğer üç taraf kadar inceltilmesine izin veren yeni bir yüksek yoğunluklu kablolama kullanan "Tam Etkin" LCD ekran olarak adlandırıyor.

Ekran, daha derin siyahlara izin veren ikinci kuşak Pixel Eyes teknolojisi ile geliyor. Ek olarak, bu ekran elleriniz ıslak olsa bile dokunma tepkisini başarılı bir şekilde algılayabiliyor.

Sony çoğunlukla JDI'yı ekranları için bir kaynak olarak kullandığından, Sony'nin bir sonraki amiral gemisi Xperia modelinde bu ekranın kullanıldığını göreceğiz. Sonuçta Sony, JDI ortak girişiminin parçası olan üç büyük şirketten biri. Diğer ikisi Hitachi ve Toshiba.

Ayrıca, LG ve Samsung bu yıl tanıtmış olduğu amiral gemisi telefonlarında 16:9 yerine 18:9 oranında ekrana yer vermişti. JDI'ın da 18:9 üzerine odaklanması, geleceğin en/boy oranının 18:9 olacağının sinyallerini veriyor. Bakalım 18:9 oranı TV sektöründe ne zaman kullanılmaya başlanacak?