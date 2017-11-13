Karşınızda kablosuz powerbank Nocable!

Samsung'un 3-4 yıl önce başlatmış olduğu kablosuz şarj olayı, günümüzde yaygınlaşmış ve hatta bu yıl Apple'ın da aklına gelip iPhone 8 ve iPhone X modellerinde bu teknolojiye yer verilmişti. Kablosuz şarj matını 199 dolar gibi ütopik bir fiyata satmaya hazırlanan Apple'a, Nocable girişiminden tokat gibi cevap geldi.

Bağış toplayarak girişleri hayata geçiren Indiegogo sitesinde yerini alan kablosuz powerbank girişimi Nocable, projenin hayata geçirilmesi için 10.000 dolar bağış bekliyordu. Ancak kablosuz powerbank'e ilgi o kadar çoktu ki firma 60.000 doların üzerinde bağış toplamayı başardı.

Kablosuz powerbank Nocable, 8.000 mAh kapasiteye sahip. Qi standardına sahip olan Nocable, iPhone 8 ve iPhone X başta olmak üzere tüm kablosuz şarj desteği olan telefonları destekliyor. Eğer Nocable'a sahip olmak istiyorsanız sadece 34 dolar bağış yapmanız yeterli olacak.