Kelebeklerin desen ve renklerini değiştirdiler!

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, iki farklı biyolog ekibi, optix ve WntA genlerini silerek yaptıkları deneyler sonucunda, bu genlerin kelebeklerin desen ve renklerini belirlemede rol oynadığını buldular. Cornell Üniversitesi'nden Linlin Zhang ve Robert D. Reed öncülüğündeki ekip, optix isimli genin bir kelebeğin kanatlarındaki rengi belirlediğini buldular. Bu gen, Agraulis vanillae türündeki kelebeğin yumurtalıklarından silindiğinde, genellikle kestane rengi olan yetişkin kelebeklerin kanatlarının siyah ve gümüşe döndüğünü farkettiler.

Bunun nedeni, optix geninin yokluğunda, kelebek geleneksel kestane rengi yerine siyah bir pigment olan melanin salgılıyor. Biyologların optix geninin kelebeğin kestane rengi pigmentini sağladığından bir süredir şüphelendiği, ancak onun yokluğunda siyah pigmentin ortaya çıkmasının yeni bir bulgu olduğu kaydediliyor. Junonia coenia kelebek türünden optix genini kaldırdıklarında, kelebeğin geleneksel kahverengi ve sarı renkleri kayboldu, bunun yerine keskin bir mavi renk ortaya çıktı.

Cornell Üniversitesi'nden Anyi Mazo-Vargas ve George Washington Üniversitesi'nden Arnaud Martin öncülüğündeki ikinci ekipse, WntA geninin kelebeklerin kanatlarındaki desenlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını buldular. WntA geni silindiğinde, kelebeklerin kanatlarındaki renklerin solduğu ve desenlerin yok olduğunu gördüler. Araştırmayı yürütenlerden Arnaud Martin, artık kelebeklerin çiftleşmek ya da avcılardan korunmak için güzel desen ve renklerdeki kanatlarının nasıl oluştuğunu anlayabildiklerini söylüyor