LG G6'nın tasarımı kanlı canlı sızdı!

Önümüzdeki ay düzenlenecek olan Mobile World Congress etkinliğine firmalar amiral gemisi telefonları ile karşımıza çıkacak. LG de MWC 2017 etkinliğinde LG G6 modelini sergilemek için şimdiden hazırlıklara başladı. Etkinliğe yaklaşık tam 1 ay kala merakla beklenen LG G6'nın tasarımı kanlı canlı ilk defa sızdı.

5.7 inç büyüklüğünde ekran ile gelmesi beklenen LG G6, 2:1 gibi farklı ekran oranı ile telefon pazarına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor. Snapdragon 835 yonga setinden ve 4 GB RAM'den gücünü almasını beklediğimiz LG G6'nın, fotoğraf konusunda nasıl bir deneyim sunacağı henüz bilinmiyor.

Neredeyse çerçevesiz ekranlı bir görünüme sahip olan LG G6'nın, LG G5 ile yaşanan hayal kırıklıklarını düzeltmesi bekleniyor. Aşağıdaki görselden LG G6'nın tasarımını inceleyebilirsiniz.