LG G6'nın mini versiyonunun ne zaman geleceği belli oldu

Sızıntı kaynağı Evan Blass, birkaç gün önce LG G6 Mini'nin LG Q6 olarak adlandırılacağını belirten bir tweet atmıştı. Dün, 11 Temmuz'da yapılacak bir tanıtımın daveti yayınlandı. Bu tarihte LG, LG Q6'yı tanıtacak. Blass'a göre, bu cihazda 3GB RAM, 18:9 en / boy oranı ve 13MP tekli arka kamera ile 5.4 inç ekran bulunuyor.





Cihazın Polonya'da tanıtılması beklenirken, Polonya'nın LG Q6'yı alan tek ülke olacağı düşünülmüyor. Aslında 5.4 inç ekranlı bir cihazı mini telefon diye çağırmak garip görünüyor. 2010'da Motorola DROID X ve HTC HD2 4.3 inç ekrana sahipti ve bu ekran o zamanlar tuhaf görünüyordu. Buna karşılık, tam boyutlu LG G6, 1440 x 2880 çözünürlüklü 5.7 inç ekran ile birlikte geliyor.