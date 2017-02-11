LG G6'nın özellikleri kesinleşti

LG'nin G6 amiral gemisi akıllı telefonunun 26 Şubat'ta resmen açıklanacak. LG'nin 2016 model amiral gemisi G5 modelinin modüler tasarımını, ince çerçeveli geniş ekran ile daha geleneksel bir yaklaşım göstererk lehine çevirmesi bekleniyor. Diğer beklenen özellikler arasında çift kameralı bir kurulum ve LG'nin kendi mobil ödeme sistemi gibi özellikler yer alıyor ancak, telefonun biraz daha tartışmaya açılmış bir yönü var ve bu da güç sağlayacak olan işlemcisi.

Samsung, Qualcomm için Snapdragon 835 işlemcisini seri üretiyor ve bu ortaklık nedeniyle Samsung'un Snapdragon 835 modelini G6'dan birkaç hafta sonra piyasaya çıkması beklenen Galaxy S8’de ilk olarak kullanacağı haberlerini daha önce duymuştuk. Bazı taraflar, bu söylentilerin yanlış olabileceğini ve LG G6'nın Qualcomm'dan en yeni ve en iyi haberleri alacaklarını umduğunu açıkladı ancak, daha önce gele bilgilerin doğru olduğu ortaya çıktı. LG G6, Qualcomm’un Snapdragon 821 işlemcisi tarafından çalıştırılacak.

Bu onay, gizli bir LG sunum slaytının CES 2017'de çekilmiş bir fotoğrafı yoluyla geliyor. Peki LG, neden son model işlemci kullanmak varken, bir önceki modeli kullanıyor? Cevap aslında oldukça ilginç. Galaxy S8'in satışa sunulduğu ilk birkaç hafta boyunca Samsung'un beklenen satışlarından istifade ederek, cihazını Snapdragon 835 ile donatmak isteyen herhangi bir üretici, yeni akıllı telefonunu Mayıs ayı sonunda veya Haziran başında piyasaya sunmayı beklemek zorunda kalacak. LG, G6'yı Snapdragon 835 ile tutmak ve donatmak istiyorsa, Galaxy S8'in çıkmasından belli bir süre sonra tanıtabilecekti. Bazı tüketiciler LG G6'nın piyasaya sürülmesi için bir kaç ay daha beklemek isteyebilir ve Qualcomm'dan en yeni ve en iyisini elde etmek anlamına gelebilir ancak, iş açısından bakıldığında, 821'i seçmek LG'nin çok akıllı bir hareketi oldu.

Çoğu tüketici, işlemcilerinin telefonuna güç sağladığı konusunda aşırı derecede endişe duymuyor. Çünkü önem verdikleri şey, cihazlarının tweet veya snap gönderirken hızlı olup olmadığı. Snapdragon 821 halen çok yetenekli bir işlemci ve 835'in piyasada olması ve Samsung'un ilk modelini çıkarmasını beklenmemesi nedeniyle LG, Samsung’a karşı güzel bir başlangıç ​​yapmış olacak. LG G6'nın 26 Şubat'ta duyuru yapıldıktan sonra Mart ayı başlarında satışa sunulması bekleniyor ve eğer bunların hepsi bizim tahmin ettiğimiz gibi olursa, G6'nın, Galaxy S8 tanıtılana kadar önümüzdeki altı hafta piyasada olacağı anlamına geliyor.

Snapdragon 821'in onaylanmasına ek olarak, sızdırılan fotoğraf, LG G6'nın arka kısımda parmak izi sensörü, toz ve su direnci, dörtlü bir DAC özelliğine sahip olacağını ve ekranının "Full Vision" olarak adlandırılacağını da ortaya koyuyor. LG G6, Galaxy S8'e kıyasla biraz daha az güçlü bir yonga setiyle başlatılabilir, ancak bu, cihazı liste dışında bırakmanız için geçerli bir neden değil. LG G6, halen 2017 yılının en çok beklenen telefonlarından biridir ve telefonunu birkaç hafta önde piyasaya sürerse, şirket S8'den daha fazla satış yapma imkânı elde edebilir.

Sonraki sayfalarda LG G6'nın son tasarımına ait görselleri inceleyebilirsiniz.