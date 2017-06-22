LG V30 çıkış tarihi ve fiyatı

Dün, LG V30'un Ağustos ayında piyasaya çıkacağı haberleri gelmişti. Güney Kore yayıncılarından gelen yeni bilgiler LG V30'un 31 Ağustos'ta açıklanacağı yönünde oldu Bu, IFA 2017 öncesi bir basın etkinliği ile açıklanacağı anlamına geliyor. IFA 2017, 1-6 Eylül tarihleri ​​arasında Berlin'de düzenlenecek.

LG V20 geçen yıl 6 Eylül'de piyasaya çıktı ve firmanın bu yılki modeli biraz daha erken başlatmayı hedeflediği görülüyor. LG V20, Google marka telefon dışında Android 7.0 Nougat ile gelen ilk telefondu. Android O Ağustos ayı ortasında resmi olarak hazır olacağından, muhtemelen LG V30 da Android O ile gelen ilk akıllı telefon olabilir.

Yayın ayrıca, LG V30'un Güney Kore'de 800.000 KRW (700 $) fiyat etiketi ile satışa sunulacağını iddia ediyor. Bu ürünün Eylül ortasında satın alınması bekleniyor. Özellikler söz konusu olduğunda, amiral gemisi 5.7 inçlik bir OLED ekranına sahip olacak. Snapdragon 835 ve 6 GB RAM özellikleri de LG V30’da yer alacak.