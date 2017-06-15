LG'nin bir sonraki amiral gemisi beklenenden daha erken gelebilir

LG, son birkaç yıldır, amiral gemisi çizgisinin azami popülarite kazanmasını sağlamak amacıyla bazı atılımlar yaptı. Üretici, 2016 yılında tanıttığı LG G5 modelini modüler hale getirmekten, bu yılki G6 modelini Galaxy S8'in ve diğer Android amiral gemilerinin raflara gelmeden satışa sunmak için mart ayında piyasaya sunmak ve mümkün olan en fazla sayıda üniteyi satma umutlarıyla, alışılmadık yaklaşımlara başvurdu.

Güney Kore'den yeni gelen yeni bir rapor, önümüzdeki yıl LG'nin işleri daha da ileri götürmeyi planladığını gösteriyor. Görünüşe göre, şirket 2018’de şimdilik G7 olarrak adlandırılan amiral gemisi modelini birkaç ay önce tanıtmak istiyor. Verilen bilgilerin doğru olduğunu varsayarsak, bu iddia önümüzdeki ocak ayı başlarında LG G7 için bir duyuru görebileceğimiz anlamına geliyor.

Rapora göre aynı taktik, üst seviye LG V30 için de kullanılacak. Anlaşılan o ki, phablet telefon, önceki model V20'nin başlangıcı olan ağustos ayında değil bir önceki ay tanıtılacak.