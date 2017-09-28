MEB, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için Google'la anlaştı!

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Google Türkiye arasında İlköğretimde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi İçin İş Birliği Protokolü imzalandı. Artık bilgi toplumunda olduğumuzu, bilginin amaç değil araç olduğunu kaydeden MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, 5. ve 6. sınıflarda okutulan bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin zenginleştirilmesi hamlesinin teknoloji çağının bir sonucu olduğunu belirterek şunları söyledi: Günümüzün çocukları, dünyaya teknolojiyle gözlerini açıyor. Durum böyle olunca çocuklarımıza teknolojiyi doğru ve etkili şekilde kullanmayı öğretmek zorunluluk arz etmektedir.

Yeni müfredatta Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine daha fazla ağırlık verdiklerini belirten Gençoğlu, bu dersin içeriğinin iyileştirilmesi için Google Türkiye’nin birikiminden faydalandıklarını söyledi. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenciler ve öğretmenler tarafından uygulanacak materyallerin artık hazır olduğunu belirten Gençoğlu, yazılım dersi veren öğretmenlerin bilgi birikimlerinin daha da arttırılması için hizmet içi eğitimlerin yapılacağını söyledi.

Yapılan çalışmalar sonucu bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin ilk döneminde yer alan ürün oluşturma, bilgisayar sistemleri, iletişim araştırma ve iş birliği konularının zenginleştirilmesini sağlayacaklarını belirten Gençoğlu, ikinci dönemde ise öğrencilere anoritmik düşünme, algoritma oluşturma, ayrıştırma, çözüm değerlendirme, otomasyon gibi konularda bilgi ve beceri kazandıracaklarını ifade etti.

Bakanlık olarak bu ders ile öğrencilere kapı açmayı, yol tarif etmeyi ve yeni yollar bulabilmeleri için onları cesaretlendirmek istediklerini belirten Gençoğlu, derste özellikle de dijital yetkinlik ve öğrenmeyi öğrenme kavramlarını ön plana çıkardıklarını, öğrencilere teknolojiyi kullanma bilincini aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Google tarafından zenginleştirilen dersin müfredatı dışında bir de öğretmenler için Öğretmen Rehberi el kitabı hazırlandı. Kodlama, dijital okur yazarlık ve çevrimiçi vatandaşlık gibi konulardaki bilgi birikimlerini öğretmenlerin kullanımına sunan Google, 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin temel dijital becerilere sahip olmalarını sağlayacak ve öğretmenlere yol gösterecek online bilgi portalını da hayata geçirecek.