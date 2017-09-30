Merakla beklenen gözlemevi 2020'de açılacak!

Erzurum'da inşa edilen ve bilim insanlarının merakla beklediği Doğu Anadolu Gözlemevi'nin 2020'de faaliyete gireceği bildirildi. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile kentte 3170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'ne inşa edilen ve sınıfında dünyada tek olma özelliği taşıyan teleskopun yer alacağı gözlemevinin inşaatını inceledi. Vali Azizoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'un bugüne kadar hayvancılık şehri olarak bilindiğini hatırlattı.

Büyük teleskopların tamamına baktığımızda Havai ve Şili'de var. Orada gündüz olduğunda, burası gece oludğu için oradaki projelerin devamı için şu anda burası cazip bir yer haline geldi. Bütün dünyanın astronomi ve bilim camiasının gözü bu teleskopta. Nedeni, gece gündüz farkını ortadan kaldıracak enlem ve boylamdayız. Erzurum'da kar yağışının fazla ancak nemin az olması, havanın soğuk olması, astronomik açıdan en önemli kriterlerden biri. Biz kırmızı ötesi gözlem yapacağımız için soğuk hava ideal bir durum. Kar yağışı da atmosferi temizlediği için önemli.

Kentin bundan sonra sanayi ve bilim şehri haline geldiğini ifade eden, şöyle konuştu:da gözlemevinin içinde ve üzerinde bulunacak sistemden dolayı inşaatın zor ilerlediğini belirterek, şunları söyledi:, optik olarak 4 metrede en üst seviyede bir teknolojiyi Türkiye'ye getirmiş olacaklarını belirterek, tüm tasarım, yazılım kısmının Türk ekip tarafından yapıldığını aktardı.diyen, şunları kaydetti: