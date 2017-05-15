Messenger'ı masaüstüne getiren uygulama!

Facebook, geçtiğimiz yıllarda mesajlaşma uygulaması olan Messenger'ı bünyesinden ayırmış ve ayrı bir uygulama olarak indirime sunmuştu. Mobil cihazlarda yer alan Messenger uygulaması şimdi masaüstü platformlara geldi.

Github'da geliştirici olan Sindre Sorhus tarafından indirime sunulan Caprine isimli uygulama, Messenger'ı PC'de ayrı bir uygulama olarak kullanma imkanı sunuyor.

Messenger.com üzerinden çalışan Caprine uygulamasında Messenger'ın sunduğu GIF, resim ve sticker gönderme gibi özelliklerin yanında, siyah tema, görüldü ve yazıyor engelleme gibi ekstra özellikler yer alıyor.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan Caprine uygulamasını Windows ve macOS işletim sistemine sahip cihazlarınıza aşağıdaki bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz.