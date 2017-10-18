Donanım canavarı Microsoft Surface Book 2 tanıtıldı!

Microsoft, Surface serisine bugün yenisini ekledi. Surface Book 2 ile karşımıza çıkan Microsoft, Apple'ın MacBook Pro modeline kafa tutuyor. Donanım özellikleri ile MacBook Pro'dan iki kat daha hızlı olan Microsoft Surface Book 2, tasarımı ile de dikkat çekiyor.

Surface Book 2 özellikleri

Geleceğin yaratıcıları için sloganı ile tanıtılan Microsoft Surface Book 2, yapay zeka, karma gerçeklik, makine öğrenme ve yoğunlaştırılmış oyun deneyimi gibi geleceğin teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Microsoft Surface Book 2 modelinde Intel'in 8. nesil işlemcisi ve isteğe bağlı olarak Nvidia GTX 1050 ve 1060 grafik birimi yer alıyor.

Tam dolu şarj ile tam 17 saat kullanım süresi sunan Microsoft Surface Book 2'nin 13 inç ve 15 inç olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. 1.9 KG ağırlığı ile dikkat çeken Microsoft Surface Book 2, tablet olarak da kullanılabiliyor. USB Type-C ve Type-A girişlerine sahip olan Microsoft Surface Book 2, oyunlarını 60 FPS'te çalıştırma sözü veriyor.

9 Kasım'da ön siparişe sunulacak olan Microsoft Surface Book 2'nin ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Son olarak Surface Book 2'nin Windows 10 ile geleceğini belirtelim.