Minecraft, iPhone'da artık çok farklı!

Mojang tarafından geliştirilen Minecraft, neredeyse tüm platformlara gelmişti. PC ve konsollarda Minecraft olarak isimlendirilen oyun, mobil platformlarda ise Minecraft Pocket Edition olarak isimlendiriliyor. Minecraft Pocket Edition, tahmin edebileceğiniz gibi oyunun PC ve konsol sürümlerine göre daha kısıtlı özellikler sunuyordu.

Minecraft Pocket Edition, bugün iOS platformunda güncelleme alarak Pocket Edition isminden kurtuldu ve sadece "Minecraft" ismini aldı. Bu değişiklik ile Minecraft'ı PC ve konsolda nasıl oynuyorsanız iPhone ve iPad'de de aynı şekilde oynayacaksınız. Örneğin; PC veya konsolda satın aldığınız paketleri iPhone ve iPad'de de kullanabiliyorsunuz.

Minecraft, bu güncelleme ile aynı anda 8 farklı oyuncu ile oynama imkanı da sunuyor. App Store'da 24,99 TL'ye satılan Minecraft'ta, uygulama için kaplama satın alma seçenekleri de yer alıyor. Minecraft'ın iOS sürümü PC, Nintendo Switch ve Xbox One ile çapraz platform olarak oynanabildiğini belirtelim. Bu destek PS4 kullanıcılarına maalesef ki gelmeyecek.