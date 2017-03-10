​​Mirai virüsü bu sefer Windows'tan yayılıyor!

Windows tabanlı yayıcı, orijinal Mirai kod temelinden daha zengin ve daha sağlam ancak yeni sürümün bileşenleri, teknikleri ve işlevsellikleri yıllarca eskiye dayanıyor. Bu yayıcının Mirai zararlı yazılımını yayma kapasitesi ise sınırlı: Mirai botlarını, ele geçirilmiş olan bir Windows bilgisayarından savunmasız bir Linux IoT (Internet of Things - Nesnelerin İnternet’i) cihazına sadece kaba kuvvet saldırısıyla girdiği uzak bir telnet bağlantısı söz konuysa gönderebiliyor.

Bu kısıtlamaya rağmen, kodun daha deneyimli bir geliştiricinin, muhtemelen de Mirai ile yeni ilgilenmeye başlayan birinin eseri olduğu açıkça anlaşılıyor. Yazılımın içinde bulunan kodun Tayvan'da bulunan sunuculara bağlı Çince bir sistemde derlenmiş olması ve Çinli şirketlerden çalınan kod imzalama sertifikalarının kötüye kullanılmış olması gibi arkada bırakılan bir takım ipuçları, geliştiricinin Çince konuşan biri olduğu olasılığına dikkat çekiyor.

Kaspersky Lab telemetri verilerine göre, söz konusu Windows botu tarafından 2017'de yaklaşık 500 tekil sistem saldırıya uğradı ve bu girişimler tespit edilerek engellendi.

Saldırının ikinci aşamasında yer alan IP adreslerinin coğrafi konumlandırılmasına dayanarak, bu konuda en savunmasız ülkelerin bağlantılı teknolojilere büyük miktarda yatırım yapmış ve gelişmekte olan Hindistan, Vietnam, Suudi Arabistan, Çin, İran, Brezilya, Fas, Türkiye, Malavi, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Tunus, Rusya, Moldova, Venezuela, Filipinler, Kolombiya, Romanya, Peru, Mısır ve Bangladeş olduğu ortaya çıkıyor.

Kaspersky Lab, internet altyapısına yönelik artan bu tehdide cevap vermek için Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekipleri (Computer Emergency Response Team: CERT), barındırma hizmeti sağlayıcıları ve ağ operatörleriyle birlikte çalışıyor. Bu sunucuların hızlı ve başarıyla etkisiz hale getirilmesi, büyüyen IoT tabanlı botnet'lerin beraberinde getirdiği risk ve zararı en aza indiriyor.