Mobil için yepyeni Pokemon oyunu duyuruldu

Game Freak'in efsaneleşen Pokemon serisi, Pokemon GO ile Nintendo platformundan mobile taşınmıştı. Pokemon GO'dan sonra kart oyunu türünde Pokemon Duel ve geçtiğimiz gün yayınlanan Pokémon: Magikarp Jump'ın ardından bugün mobil platform için bir yeni Pokemon oyunu daha duyuruldu.

Alfa testi aşamasında olan yeni Pokemon oyununda ilk etapta 134 farklı Pokemon yer alacak. 52 farklı bölüm ve 15 katlı Champion Tower adı verilen özel bölümlerden oluşan yeni Pokemon oyunu Nintendo hesabına bağlanabilen ilk Pokemon oyunu olarak tarihe geçecek.

Yeni Pokemon oyunu bu sefer tam anlamıyla bir Pokemon oyunu olacak. Pokemon'lar arasında savaş yapabilecek, onları yakalayabilecek, arkadaşlarınız ile savaşa bilecek ve Pokemonları eğitebileceksiniz. Henüz test aşamasında olan oyunun yaz aylarında piyasaya sunulması bekleniyor.

Unutmadan bu sefer oyunun yapımcısı Niantic olmadığını direkt Pokemon Company tarafından geliştirildiğini bu yüzden Türkiye mağazalarında da yer alacağını belirtelim.