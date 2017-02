Moto G5 ve Moto G5 Plus tanıtıldı MWC 17'de Moto G5 ve Moto G5 Plus modelleri tanıtıldı. Peki, Moto G5 ve Moto G5 Plus özellikleri ile kullanıcılara neler sunuyor?

Teknoloji MWC 2017 Moto G5 ve Moto G5 Plus tanıtıldı 27/02/2017 10:25 MWC 2017 etkinliğinde firmalar birer birer yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Lenovo'nun sahibi olduğu Motorola da bu kervana Moto G5 ve Moto G5 Plus modelleri ile katıldı. Orta-Üst segment kullanıcı aralığına hitap eden Moto G5 ve Moto G5 Plus, sunduğu özellikler ile etkinlikte büyük beğeni topladı. Peki, Moto G5 özellikleri neler? Moto G5 özellikleri Moto G5; 5.0 inç büyüklüğünde 1080P Full HD ekran ile geliyor. Gücünü Snapdragon 430 yonga setinden alan Moto G5'te 3 GB RAM yer alıyor. Moto G5, 10W’lık şarj teknolojisi sayesinde de dakikalar içerisinde tüm gün yetecek kadar şarj olabiliyor. 13 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile gelen Moto G5, 2.800 mAh gibi standart bir bataryaya sahip. Android 7.0 Nougat sürümü ile kutusundan çıkan Moto G5'in orta segment kullanıcılara hitap edecek. 16 GB dahili depolama biriminin microSD kart ile genişletilebildiği telefonda parmak izi okuyucu da yer alıyor. Moto G5 Plus özellikleri Moto G5'in bir üst segmenti olan Moto G5 Plus, 5.2 inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip. Qualcomm'un Snapdragon 625 yonga seti ile beslenen telefonda 3 GB RAM yer alıyor. Telefonun 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığında arka kamerası 4K video çekimi gerçekleştirebiliyor. Cihazın ön kamerası ise 5 Megapiksel çözünürlüğe sahip. 3000 mAh’lık batarya ile birlikte gelen Moto G5 Plus sadece 15 dakikalık şarj ile 6 saat kullanım imkanı tanıyan Turbo Power teknolojisine sahip. Moto G5 Plus da kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkıyor.