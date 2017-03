NASA, 2019 yılına kadar Rus roketleriyle çalışacak!

Uzay araştırmalarında dünya lideri, uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını uzaya fırlatamıyor. Bu alanda tam 5 yıldır'nınroketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan dünya devi, aynı zamanda her bir astronotu için de'ya yüklü miktarlarda para ödüyor. Ülke içerisinde de büyük tartışmalara yol açan bu problemin çözümüyse şu an için tamamiyle özel şirketlere bırakılmış durumda.Bu alanda yeni bir plana sahip olmayan, bunun yerine'na insan taşımaları içinveile anlaşmalar yaptı. Her iki şirketle de önceleri 2017 yılı için anlaşmaya varan, şimdilik ne'den ne de'den istediğini alabilmiş değil.tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir rapora göre bu iki şirketin 2019 yılından önce'na astronot taşıması mümkün değil.ve'in öncelikle uzay araçlarının insanlı görevler için gerekli olan kriterleri karşıladığına dair'dan bir sertifika alması gerektiğini belirten federal yetkililer, her iki şirketin de şu anda bulunduğu konum itibariyle bu kriterleri karşılayamadığını söylüyorlar.'nin mali yargı organı'ya bir uyarıda da bulunuyor.vearasındaki ilgili anlaşmanın 2019 yılı itibariyle sona ereceğini hatırlatan yetkililer, muhtemel aksaklıkları da hesaba katarak'nın astronot taşımak için şimdiden yedek bir plan üretmesi gerektiğini söylüyorlar. İşin diğer tarafıveise henüz'nun yayınladığı bu rapora herhangi bir cevap vermiş değil.