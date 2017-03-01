NASA, 2019 yılına kadar Rus roketleriyle çalışacak!

2011 yılından beri kendi roketleriyle astronot taşıyamayan NASA, görünüşe göre bir süre daha Rus uzay araçlarına muhtaç.

01/03/2017 23:55
Uzay araştırmalarında dünya lideri Amerika Birleşik Devletleri, uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını uzaya fırlatamıyor. Bu alanda tam 5 yıldır Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan dünya devi, aynı zamanda her bir astronotu için de Rusya'ya yüklü miktarlarda para ödüyor. Ülke içerisinde de büyük tartışmalara yol açan bu problemin çözümüyse şu an için tamamiyle özel şirketlere bırakılmış durumda.   1488401562_nasa-now-hero.jpg   Bu alanda yeni bir plana sahip olmayan NASA, bunun yerine Uzay İstasyonu'na insan taşımaları için SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yaptı. Her iki şirketle de önceleri 2017 yılı için anlaşmaya varan NASA, şimdilik ne SpaceX'den ne de Boeing'den istediğini alabilmiş değil. ABD Sayıştayı tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir rapora göre bu iki şirketin 2019 yılından önce Uzay İstasyonu'na astronot taşıması mümkün değil.   1488401579_nasa-spacewalk.jpg   Boeing ve SpaceX'in öncelikle uzay araçlarının insanlı görevler için gerekli olan kriterleri karşıladığına dair NASA'dan bir sertifika alması gerektiğini belirten federal yetkililer, her iki şirketin de şu anda bulunduğu konum itibariyle bu kriterleri karşılayamadığını söylüyorlar. ABD'nin mali yargı organı GAO, NASA'ya bir uyarıda da bulunuyor.   1488401593_abd-uzay-ajansi-nasa-en-az-2019-yilina-kadar-rus-roketlerine-muhtac893991.jpg   ABD ve Rusya arasındaki ilgili anlaşmanın 2019 yılı itibariyle sona ereceğini hatırlatan yetkililer, muhtemel aksaklıkları da hesaba katarak NASA'nın astronot taşımak için şimdiden yedek bir plan üretmesi gerektiğini söylüyorlar. İşin diğer tarafı SpaceX ve Boeing ise henüz GAO'nun yayınladığı bu rapora herhangi bir cevap vermiş değil.  

    Yazar: Berk İşçimen

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