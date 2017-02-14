Pokémon Go hakkında güzel haberler geldi!

Oyunun orijinal versiyonunda eksik olan gerçek zamanlı oyuncu savaşları ve Pokémon ticareti çok yakında oyuna gelecek. Pokémon Go'nun geliştiricisi Niantic'in kurucusu ve CEO'su John Hanke, yaptığı röportajda oyuncuya karşı oyuncu savaşları ve ticaret sisteminin çok yakında geleceğini ancak bunun bir dizi güncelleme ile kademeli olarak yapılacağını açıkladı.

Yayın süresinde bu iki özelliğin ihmali, geçen yaz Pokémon Go'nun başlangıcından kısa bir süre sonra şirketin yaşadığı korkunç sunucu sorunlardan olduğu düşünüldü. Hanke, şirketin sunucularını çevrimiçi tutmaya çalışmak için bu kadar meşgul olmamış olsaydı, özelliklerden en az biri oyunun eski sürümlerinde olabilirdi.

Hanke, Bu özellikler çok yakında gelecek. dedi ve ekledi Yaşadığımız büyük sorunları kabul ediyoruz ve geri kalan özellikler eklememizin biraz uzun sürmesine neden olduğumuz gerçeğinin farkındayız. Oyuncularımızı mutlu ettiğimiz için gerçekten mutlu ver gururluyuz.