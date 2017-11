Nintendo 64 Mini geliyor!

NES ve SNES modellerinin başarısı, Nintendo'nun dikkatini çekti, çünkü stok girdiği an tükeniyor. Nintendo, satış ve talebe baktı ve kolay parayı sevdi. Dolayısıyla, Nintendo 64 Mini çıkma ihtimali gerçekten yüksek.

Bununla birlikte, N64'ün 19 adet oyunu Nintendo 64 Mini'nin kütüphanesinde yer alabilir aslında bu yeni bir haber değil. Dosyaların neden geçtğimiz muhtemelen Ocak ayından önce yüklendiğine gelince, bu sadece gayri resmi bir proje ya da hoş bir jest olabilir ve en bilinen oyunlar için olabilir.

Lost the instruction manuals to your Nintendo-published N64 games? You can find high-quality replacement PDFs here: https://t.co/JNYhgCrWIH pic.twitter.com/8uBKwJMspu