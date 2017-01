Nintendo, bugün Türkiye saati ile 07:00'da başlayan etkinliğinde yeni oyun konsolu Nintendo Switch'in merak edilen yanlarını ve konsola gelecek oyunları sergiledi. Nintendo Switch sunumunda öne çıkan oyunlar; Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe ve Xenoblade Chronicles 2 oldu.

Biz de sizler için Nintendo Switch'in öne çıkan ve merakla beklenen oyunlarının tanıtım videolarını bir araya getirdik.