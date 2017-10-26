Nissan, elektrikli otomobilini tanıttı

Tokyo Otomobil Fuarı’nda ilk elektrikli crossover konsept modeli IMx ve LEAF NISMO’yu sergileyen Nissan, 2018-2019 sezonundan itibaren Formula E yarış serisine katılacağını da açıklayarak elektrikli araç devrimindeki liderliğini pekiştirdi.

Eylül ayında yeni Nissan Leaf modelini tüm dünyada lanse eden ve kısa bir süre önce Nissan Futures 3.0 ile yeni 'elektrik ekosistemini' başlatan Japon otomobil üreticisi fuarda iki adet yeni, tamamen elektrikli konsept araç lanse etti. Konsept araçlar şirketin elektrikli otomobil alanındaki sektör liderliğini pekiştirirken aynı zamanda markanın heyecan uyandıran inovasyonlar geliştirme vaadini de yerine getiriyor.

Tamamen elektrikli yeni crossover Nissan IMx ve yeni Nissan LEAF NISMO, Nissan Intelligent Mobility vizyonuyla hareket eden şirketin en güncel inovasyonlarını gözler önüne seriyor. Elektrikli mobiliteyi heyecan verici hale getirme konusundaki taahhüdünün altını çizen Nissan, 2018-2019 sezonunda Formula E yarışlarına katılacağını da Tokyo Otomobil Fuarı’nda duyurdu.

Sıfır emisyonlu crossover konsepti Nissan IMx mükemmel sosyal entegrasyonla üstün sürüş zevki sunuyor

Heyecan uyandıran tasarımıyla dikkat çeken, tamamen elektrikli, 4 koltuklu crossover konsepti Nissan IMx, otonom sürüş özelliği ve 600 kilometre'nin üzerinde menzil sunuyor. Nissan’ın yeni elektrikli araç platformu üzerine yükselen konseptte 320 kWh kapasiteli ve 700 Nm torka sahip iki adet elektromotor kullanıma sunuluyor. Tamamen düz bir zemine olanak tanıyan platform bir yandan yaşam alanının daha kullanışlı olmasını sağlarken, aynı zamanda sürüş dinamiklerine katkı sağlıyor. Platformun getirisi olan düşük ağırlık merkezi, crossover segmentine yeni sürüş dinamikleri kazandırıyor.

LEAF NISMO Concept: Nissan'ın elektrikli araç amiral gemisi, NISMO'nun heyecan verici sürüş özellikleriyle buluşuyor

Nissan Intelligent Power'ın özelliklerini bünyesinde barındıran LEAF NISMO Concept, temiz ve verimli elektrik teknolojisiyle NISMO'nun heyecan verici sürüş dinamiklerini aynı potada eritiyor. Yeni LEAF’in NISMO Concept versiyonu daha sportif bir dış tasarıma sahip. NISMO yarış teknolojisinin uygulandığı LEAF, düşük rüzgâr sürtünme katsayısından ödün vermeden üstün aerodinamik performans ve düşük rüzgâr kaldırma kuvvetini beraberinde getiriyor. Siyah iç mekân, NISMO imzası niteliğinde olan kırmızı vurgularıyla heyecan verici, yüksek performanslı bir his yaratıyor.

Nissan, 2018/19 sezonunda elektrikli FIA Formula E yarışlarında mücadele edecek ilk Japon otomobil markası olacak

Her geçen gün daha da yaygınlaşan Formula E yarışları Nissan’a, Nissan Intelligent Mobility mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırabileceği son derece etkin küresel bir platform sunuyor.

Nissan, tamamen elektrikli araç şampiyonasının yeni şasi ve pil yönetmeliklerinin açıklanmasıyla birlikte 2018 yılının sonlarından itibaren şampiyonaya dahil olacak.

Nissan Intelligent Mobility'nin sesi, elektrikli Nissan araçlarının heyecanını arttırıyor

Nissan, 2017 Tokyo Otomobil Fuarında sadece yeni konsept araçlarını değil, aynı zamanda Nissan'ın elektrikli araçlarının gelecekteki sesi olan ‘Canto’yu da lanse etti.

Ses, aracın hızlanma, yavaşlama veya şarj durumuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor ve pazarın gereksinimlerine uygun olarak 20 ile 30 km/s’ye kadar olan hızlarda etkinleşiyor. Nissan ‘Canto’yu öncelikli olarak bir uyarı sesi üretmek, aynı zamanda kent sokaklarının işitsel ortamını Nissan’a özgü bir sesle zenginleştirmek üzere tasarladı. Ses yoğunluğu; yayaları, çevre sakinlerini ve yolcuları rahatsız etmeden açıkça duyulacak şekilde ayarlandı.

Nissan, 2010 yılından bu yana "Yayalar için yaklaşan araç sesi" sistemi ile araç sesi alanında öncü konumunu korurken, Nissan Intelligent Mobility otomobillerin çalıştırılması, yönlendirilmesi ve toplumla entegrasyonuna yönelik şirketin yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Nissan Intelligent Mobility'nin geleceğini temsil eden yeni konsept modellerini sergileyen Nissan, Tokyo Otomobil Fuarı’nda toplamda 13 aracın tanıtımını yapacak.

Sonraki sayfalarda araçlara ait görselleri inceleyebilrisiniz.