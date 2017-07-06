Nokia telefonlarında ZEISS lens yer alacak!

Nokia, HMD Global ve ZEISS, akıllı telefon sektöründe yeni görüntüleme standartlarını oluşturmayı amaçlayan bir ortaklığa imza attıklarını duyurdu.Bu uzun vadeli anlaşma, ZEISS ve Nokia akıllı telefonlar arasındaki ortak geçmişe ve uzmanlığa dayanıyor.

ZEISS ve HMD Global arasındaki ortaklık, ZEISS markasını Nokia akıllı telefonlarına geri getirerek donanım, hizmetler, ekran kalitesi ve optik tasarımı da kapsayan ve tüm ekosisteme yayılan akıllı telefonlardaki genel görüntüleme deneyiminin kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Kalite ve ince işçilik konularındaki kararlılık ve gerçek hayat deneyimini iyileştirme arzusu, her iki işletme arasındaki ortak değerleri oluşturuyor ve kullanıcıların görüntüleme deneyimini sürekli olarak iyileştirme arzusunu yansıtıyor.

ZEISS ve Nokia telefonları arasındaki birliktelik, on yıldan daha uzun bir süre önce başladı. Bu iş birliği, inovasyon ve her zaman tüketici için en iyisini sunma konusunda ortak bir tutkuya dayanıyor.

Geçmişte ZEISS ve Nokia telefonları arasındaki birliktelik, dünyanın ilk çok-mega pikselli mobil telefon ve Nokia N serisinden Nokia PureView teknolojilerinin de dahil olduğu pek çok yüksek standartlı cihaz teknolojisinde inovasyonu hayata geçirmişti.

Yeni ortaklık önümüzdeki yıllarda teknoloji inovasyonlarını artırmaya yönelik uzun vadeli bir çalışmaya olan bağlılığını işaret ediyor.