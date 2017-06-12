Nokia'nın amiral gemisi Nokia 9 onaylandı

Nokia’nın yakın zamanda bir amiral gemisi akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Yakın geçmişte birçok Nokia 9 sızıntıları ortaya çıktı. Ayrıca Snapdragon 835 ve 4 GB RAM içeren Geekbench testi de bulunuyor. Şimdi de, Nokia 9'un Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) onayı aldığı ortaya çıktı. Bu sertifika, Nokia amiral gemisinin gelişine daha da yaklaştığını gösteriyor.

"TA-1004" olarak etiketlenen Nokia akıllı telefonun FCC listesinde, teknik özellikler hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte, telefonun hem GSM hem de CDMA şebekelerini desteklediğini ve Bluetooth 4.2 ve NFC özellikli olduğunu bildiriyor. Telefonun 151,5 x 73,7 mm ölçülerinde olduğu da görülüyor.

Daha önceki spekülasyonlar Nokia 9'un 5.3 inç Quad HD ekrana ve dahili depolama alanının 64 GB'a sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca bir çift 13 megapiksel arka kamera ile birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca 6 GB RAM modeli de gelebilir. Spekülasyonlar ayrıca, Nokia 9'un IP68 sertifikalı suya ve tozuma dayanıklı kasaya sahip olacağını söylüyor. Söylentilere göre, akıllı telefonun piyasaya sunulmasıyla birlikte 699 dolarlık bir ücretlendirme söz konusu olacak. Nokia'nın amiral gemisi telefonu, bu yılın üçüncü çeyreğinde başlayacak.