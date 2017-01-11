Nokia'nın yeni Androidli telefonu bu tarihte geliyor!

Birçoğunun büyüdüğü marka olan Nokia, yakında büyük geri dönüşünü yapacak. Nokia, ilk Android’li akıllı telefonu Nokia 6’yı Çin'de zaten duyurdu ama daha çok pazarlarda mevcut olması bekleniyor.

Resmi Facebook hesabından paylaşım yapan Nokia, yeni bir şey bekliyor iseniz, takvim üzerinde 26 Şubat’ı işaretlemenizi söylüyor. Nokia yeni duyurular yayınlayacağını açıkladı.

26 Şubat, dünyanın en büyük mobil fuarı olan Mobile World Congress 2017'den bir önceki gün oluyor. Bu tarihte dünyanın en büyük LG ve muhtemelen Samsung'lu telefon üreticilerinden yeni amiral gemileri duymaya başlayacağız.

Nokia, aynı tarihte kendi telefonunu tanıtmaya korkmuyor. Bu da, son model amiral gemileri ile yarışacağı anlamına gelebilir.

Beklenen telefonla ilgili daha fazla bilgi yok, ancak müşteriler, kesinlikle Nokia'dan orta özelliklere sahip Nokia 6'ya kıyasla daha fazlasını bekliyorlar. Şirket, bu yıl 5-6 yeni telefon tanıtma sözü vermişti. Bakalım başka hangi Nokia telefonlar göreceğiz?

https://www.facebook.com/NokiaMobile/videos/451469211908154/