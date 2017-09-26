Orta Doğu yapay zekanın gücünden faydalanmaya hazır!

Kevin Cha'nın yapay zeka üzerine yazdığı makalesi şöyle;

Teknolojideki radikal gelişmeler sonucunda dünyanın hiç olmadığı kadar hızlı bir evrim geçirdiği bir sır değil ve bunun daha da hızlanacağı öngörülüyor. Yeni teknolojilerin ve kaynakların tanıtımı ve uygulanması kullanıcıların da çok rahatlıkla hissedeceği bir kullanım kolaylığı getirecek, hayattan ve sunduklarından daha çok eğlenmeleri için daha fazla zaman ayırmalarını sağlayacak. Nesnelerin İnterneti şu anda sahip olduğumuza ve kendimizi hazırlamamız gerekenlere ideal bir örnek. Ama, tam anlamıyla birbirine bağlı dünyanın olasılıklar alemine açılan bir kapı var ve o da Yapay Zeka.

AI bir süredir moda ama onun gücüne, yapabileceklerine ve konforuna alışmaya başladıkça bir gerçeklik haline geldi. AI’ın varlığı çoktandır pek çok sektörde bir dereceye kadar hissedilebiliyordu ama gittikçe hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Toplum üzerinde bir etkisi olma potansiyelinin yanında birçok ekonomik fırsatlar da yaratıyor. Yapay zekanın en az konuşulan yararlarından biri de, ekonomide kullanımı arttıkça inovasyonları daha da geliştirme yeteneği.

AI’ın bazı faydaları ölçülebilirken müşterilere sunduğu kullanım kolaylığı ve kazandırdığı zaman çok daha göreceli. Günümüzün otomotiv endüstrisine bir bakalım. Sürücüsüz araçlara devamlı artan bir ilgi var ve dünya çapında da giderek artıyor. Sürücüsüz araçlar; sensörler, küresel konumlama sistemleri, radarlar, kameralar, bilgisayar görüntüleri ve makine öğrenimi algoritmalarının kombinasyonunu kullanarak bir makinenin çevresini algılamasını ve ona göre davranmasını sağlayabilir.