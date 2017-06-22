Oskar Fischinger Google'da Doodle oldu

Bilindiği gibi dev arama motoru Google, anasayfasında bazı özel günlerde önemli kişilere veya o günün önemine ait Doodle’lara yer veriyor. Google yine bugün bir Doodle ile anasayfasını süsledi.

Oskar Fischinger için hazırlanan bu seferki Doodle oldukça ilginç. Medya olarak eklenen Doodle ile görsel müzik yapabiliyorsunuz. Peki Oskar Fischinger kimdir ve görsel müzik nedir?

OSKAR FİSCHİNGER KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Haziran 1900, Gelnhausen, Almanya

Ölüm tarihi ve yeri: 31 Ocak 1967, Los Angeles, Kaliforniya, ABD

Eş: Elfriede Fischinger ( 1932–1967)

Kitaplar: Oskar Fischinger 1900-1967: Experiments in Cinematic Abstraction, Optische Poesie: Oskar Fischinger, Leben und Werk

Kardeşleri: Hans Fischinger

İlk önce Fischinger'in görsel müzik üzerine bir kolej sınıfındaki eserini keşfettim. Çoğu, 1920'ler ve 30'lu yıllarda yapılmış olan filmleri bana korku ve şaşkınlık yarattı: Bilgisayar olmadan böyle büyü yapabilme nasıldı?

Tasarım dünyasında, Fischinger, özellikle hareketli grafik ve animasyon alanlarında yükselen bir figür. En iyi karmaşık senkronize soyut görselleri, müzik eşliğinde birleştirmeyi, her kareyi dikkatle çizilmiş ya da elle fotoğraf çekme becerisi ile tanınır. Hareket ve renk ustası olan Fischinger, animasyonlarını planlarken ve el işi yaparak aylarca, bazen yıllarca harcadı.

Filmleri daha çok bilinen olmasına rağmen, Fischinger aynı zamanda çok sayıda ressamdı ve filmlerinin dramatik hareket ve duygularını tek bir çerçeveyle çeken çok sayıda eser yarattı. Geleneksel medyadan memnun olmayan Lumigraph, hareket halindeki bir çeşit optik resim vebugünkü etkileşimli medya ve çoklu dokunmatik oyunların habercisi olan el hareketleriyle fantastik kromatik görüntüler üretmek için bir mekanizma icat etti.