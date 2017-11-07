PlayStation'da oyun oynayarak para kazanmak ister misiniz?

Sony Rewards Program'la oyunlardaki başarılarınızla ve kupalarınızla para alabileceksiniz.

07/11/2017 17:00

PSN hesabınızdaki kupalar artık çok değerli. Kazanmış olduğunuz her gümüş, altın ve platin kupa için PSN hesabınıza ödül puanı yatırılacak. Bu ödül puanlarını krediye çevirerek PlayStation Store üzerinde kolayca harcayabileceksiniz. 

Artık her önemli kupanızda size puan verilecek. Siz de bu puanları gerçek paraya dönüştürerek istediğiniz gibi harcayabileceksiniz. Üstelik bu krediler geriye dönüşlü olacak. Yani, sistemde daha önceden kayıtlı tüm kupalarınız için ödül kazanacaksınız. 

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Gümüş Kupa: 1 puan

Altın Kupa: 10 puan

Platin Kupa: 100 puan

Her 1000 puan : 10 dolar değerinde olacak.

Bu sistem şuanlık sadece Amerika Birleşik Devletleri PSN'de geçerli ancak yakın zamanda tüm dünyada kullanılabilir olacak.

 

    Yazar: Berk İşçimen

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