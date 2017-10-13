Pikachu ile ABD seçimleri manipüle edilmiş olabilir!

Rusya'nın siber yollardan ABD seçimlerine müdahale ettiği geçtiğimiz yıldan beri konuşuluyor. İddialara göre; Rusya, ABD seçimlerine müdahale etmek ve seçim sonuçlarını etkilemek için Facebook, Twitter ve hatta bazı oyunlar ile gizli mesajlar göndermiş ve insanları trollemişti.

Bugün ise ortaya çok ilginç bir iddia atıldı. CNN'de yayınlanan habere göre; Rusya, Pokemon GO oyununu kullanarak ırkçı gerginlikler yarattı ve seçimleri manipüle etti.

İddialara göre; Rus hacker grubu ile bağlantılı olduğu belirtilen Tumblr hesabında, Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) hareketindeki kişiler, polis şiddeti ile karşılaştığı bölgelerde Pokemon GO oynamaya teşvik etmiş.

Hatta Pokemon GO oyuncuları, polis şiddeti ile hayatını kaybedenlerin isimlerini rumuz olarak kullanıyormuş. Bu bölgede Pokemon GO oynayanlar ekran görüntüsü alarak bir mail adresine gönderdiğinde Amazon'dan hediye çeki bile kazanıyormuş.