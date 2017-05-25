Pil canavarı Xiaomi Mi Max 2 tanıtıldı

Çinli popüler telefon üreticisi Xiaomi, teknoloji ilerledikçe akıllı telefon modellerinde sınırları zorlayan özellikler sunmaya başladı. 2016'da piyasaya sunduğu Mi Max, Xiaomi'nin tüm yollardan gitmekten korkmadığının kanıtı oldu. Mi Max'in ikinci versiyonu artık resmi ve oldukça iyi özellikler sunuyor.

Mi Max 2, metal gövde, ön tarafta üç kapasitif gezinti tuşu, arkada yuvarlak parmak izi tarayıcı, yuvarlak kenarlar gibi özelliklerle geldi.

6.44 inç büyük ekranı ve 5,300mAh pille çalışan Mi Max 2, Qualcomm'un en yeni yonga setlerinden biriyle destekleniyor. Hayır, Snapdragon 835 veya daha eski 821 değil Snapdragon 625’den bahsediyoruz. Bu işlemci, muhteşem pil ile birleşince, Mi Max 2'yi iki günlük pil ömrü sunmasına fırsat tanıyor.

Telefonun özelliklerini kısaca özetleyelim:

Özellikler Xiaomi Mi Max 2 Ekran 6.44 inç, 1080 x 1920 piksel Boyut 174.1 x 88.7 x 7.6mm, 211gr Ekran-gövde oranı %74.04 İşlemci 2.0GHz Snapdragon 625 Veri deposu 4 GB Depolama 64GB / 128GB, microSD yuvası Pil 5,300mAh, Hızlı Yük 3.0 Arka kamera 12MP, Sony IMX386, PDAF, 1.25μm piksel boyutu Ön kamera 5MP, 85 derece FOV Yazılım Android Nougat + MIUI 8 Bağlantı Çift SIM, FDD-LTE, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac çift frekanslı, GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou GPS, Renkler Altın, beyaz Özel özellikler Stereo hoparlörler, IR blaster Fiyat 245 ABD doları / 295 ABD Doları

Mi Max 2, 1 Haziran'da, istediğiniz depolama seçeneğine bağlı olarak 247 dolar veya 290 dolarlık eşdeğeri fiyat ile Çin'de piyasaya çıkacak.

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