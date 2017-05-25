Pil canavarı Xiaomi Mi Max 2 tanıtıldı

Xiaomi'nin pil canavarı phablet akıllı telefonu Xiaomi Mi Max 2 resmen tanıtıldı. İşte Xiaomi Mi Max 2 özellikleri!

25/05/2017 16:45

Çinli popüler telefon üreticisi Xiaomi, teknoloji ilerledikçe akıllı telefon modellerinde sınırları zorlayan özellikler sunmaya başladı. 2016'da piyasaya sunduğu Mi Max, Xiaomi'nin tüm yollardan gitmekten korkmadığının kanıtı oldu. Mi Max'in ikinci versiyonu artık resmi ve oldukça iyi özellikler sunuyor.

Mi Max 2, metal gövde, ön tarafta üç kapasitif gezinti tuşu, arkada yuvarlak parmak izi tarayıcı, yuvarlak kenarlar gibi özelliklerle geldi.

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 6.44 inç büyük ekranı ve 5,300mAh pille çalışan Mi Max 2, Qualcomm'un en yeni yonga setlerinden biriyle destekleniyor. Hayır, Snapdragon 835 veya daha eski 821 değil Snapdragon 625’den bahsediyoruz. Bu işlemci, muhteşem pil ile birleşince, Mi Max 2'yi iki günlük pil ömrü sunmasına fırsat tanıyor.

Telefonun özelliklerini kısaca özetleyelim:

Özellikler

Xiaomi Mi Max 2

Ekran

6.44 inç, 1080 x 1920 piksel

Boyut

174.1 x 88.7 x 7.6mm, 211gr

Ekran-gövde oranı

%74.04

İşlemci

2.0GHz Snapdragon 625

Veri deposu

4 GB

Depolama

64GB / 128GB, microSD yuvası

Pil

5,300mAh, Hızlı Yük 3.0

Arka kamera

12MP, Sony IMX386, PDAF, 1.25μm piksel boyutu

Ön kamera

5MP, 85 derece FOV

Yazılım

Android Nougat + MIUI 8

Bağlantı

Çift SIM, FDD-LTE, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac çift frekanslı, GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou GPS, 

Renkler

Altın, beyaz

Özel özellikler

Stereo hoparlörler, IR blaster

Fiyat

245 ABD doları / 295 ABD Doları

Mi Max 2, 1 Haziran'da, istediğiniz depolama seçeneğine bağlı olarak 247 dolar veya 290 dolarlık eşdeğeri fiyat ile Çin'de piyasaya çıkacak. 

Sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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