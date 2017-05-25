Android ve iOS'e yeni Pokémon oyunu Magikarp Jump geldi

Yeni Pokemon oyunu olan Pokémon: Magikarp Jump, Android ve iOS için yayınlandı. Pokémon: Magikarp Jump hakkındaki detaylar haberimizde.

25/05/2017 10:20

Pokemon oyunları Gameboy zamanından beri Nintendo'nun el konsollarında devam ediyordu. Pokemon GO ile mobil platforma da taşınan Pokemon oyunlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Pokémon: Magikarp Jump adındaki bu yeni oyun Android ve iOS platformları için çıkışını ücretsiz olarak gerçekleştirdi.

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Pokémon: Magikarp Jump oyununda isminden de anlaşılacağı gibi su Pokemon'u olan Magikarp'ı kontrol ediyoruz. Magikarp'ı deniz altında yetiştirerek kazandığımız XP ve diğer öğeler ile güçlerini geliştiriyoruz. Daha sonra Magikarp ile savaşlara katılıyoruz. Ancak bu savaşlar, bildiğimiz Pokemon savaşları gibi değil.

Magikarp ile girdiğimiz savaşlarda, Magikarp'ı yukarı doğru fırlatarak, rakibimizi yenmeye çalışıyoruz. Ancak Magikarp'ı fırlatmadan önce yeteneklerini geliştirmekte fayda var. Aksi takdirde Magikarp fazla yukarı zıplayamıyor ve rakibimizi yenemiyoruz.

Ücretsiz olarak yayınlanan Pokémon: Magikarp Jump'ı aşağıdaki linkleri kullanarak indirebilirsiniz.

Android için Pokémon: Magikarp Jump indir
iOS için Pokémon: Magikarp Jump indir

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    Yazar: Ender Öztürk

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