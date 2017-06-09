PreInsta ile Instagram ve Facebook'ta beğenilerinizi artırın!

Instagram'da Facebook'ta paylaşacağınız fotoğraflar ne kadar beğeni alır diye merak mı ediyorsunuz? Acaba hangisin yüklesem diye ikilemde mi kalıyorsunuz? O zaman PreInsta tam size göre!

PreInsta en iyi fotoğraflarınızı keşfetmenizi sağlıyor. İkilemde kaldığınız fotoğrafları PreInsta’da yeni insanlarla paylaşıyorsunuz ve beğeniler alıyorsunuz. Aldığınız beğenilerle hangi fotoğrafınızın sosyal medya hesaplarınızda daha fazla beğeni alacağını öngörebiliyorsunuz. Kimseyi takip etmeniz ya da arkadaş olmanız gerekmiyor, indiriyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz.

Şuanlık sadece iOS için bulunan uygulama ilerleyen zamanlarda Android'e de gelecektir. Uygulama şuanda sadece İngilizce dilini destekliyor. Tabiki bu tarz bir uygulamada dil o kadar da önemli değil. Uygulamaya ister Facebook hesabınızla iserseniz de e-mailinizle üye olabiliyorsunuz.uygulamanın arayüzü çok basit ve kullanışlı.

Girer girmez bir çok kişinin paylaştığı fotoğrafları görebiliyorsunuz. Uygulamanın bizce en iyi özelliklerinden birisi de iki fotoğrafı karşılaştırma özelliği. Arasında kararsız kaldığınız iki fotoğrafı da aynı anda yüklüyorsunuz ve diğer kullanıcıların kararınızda size yardım etmelerini sağlıyorsunuz.

Fotoğrafları sadece beğenebiliyorsunuz. Kişinin profiline erişemiyorsunuz. Sadece anasayfaya erişim sağlayabiliryorsunuz. Mesaj veya yorum atamıyorsunuz. Fotoğraflarınız kimler beğendi görebiliyorsunuz. Uygulama içerisinde umuyoruz ki şuanlık, hiçbir ayar yok.

Bu gerçekten kullanışlı uygulamayı hemen kullanmak istiyorsanız ve iOS kullanıcısıysanız uygulamayı buradan indirebilirsiniz. Umarız beğenileriniz katlanarak artar!