Qualcomm ve TDK'dan ortak girişim

Qualcomm ve TDK, daha önce duyurdukları RF360 Holdings Singapore PTE. Ltd. (RF360 Holdings) isimli ortak girişimleri ile ilgili sürecin tamamlandığını açıkladı. Bu ortak girişim üzerinden Qualcomm'un RFFE İş Birimi; mobil cihazlar, nesnelerin interneti (IoT), otomotiv uygulamaları, bağlantılı bilişim gibi hızla büyüyen iş segmentleri için geliştirilmiş tam entegre sistemlere RF ön-uç (RFFE) modülleri ve RF filtreleri sunacak. TDK SAW Business Group faaliyetleri içerisinde yer alan bazı işler de bu girişme transfer edilecek.



RF360 Holdings ile birlikte Qualcomm Technologies, Inc. (QTI) tamamen entegre sistemler için modem/alıcı-vericilerden antenlere kadar ürünlerini, uçtan uca performans ve global ölçekte sunacak bir konuma da sahip olacak.



RF360 Holdings, dünya genelindeki ağlarda kullanılan yüzeysel ses dalgası (SAW), sıcaklık dengeli yüzeysel ses dalgası (TC-SAW) ve yığın ses dalgasının (BAW) dahil olduğu geniş kapsamlı filtre ve filtre teknolojilerine sahip olacak.

Ayrıca RF360 Holdings, QTI'ın RFFE modüllerini de sunacak. Bunlar içerisinde QTI tarafından tasarlanmış ön-uç bileşenler de olacak. Bu bileşenler arasında CMOS, SOI ve GaAs Güç Amplifikatörleri, switch portföyü, anten ayarı, düşük gürültü yükselticileri (LNAs) ve endüstrinin lider Envelope Tracking çözümü bulunuyor.