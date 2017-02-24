Razer Power Bank duyuruldu!

Razer, yepyeni bir ürünle karşımıza çıktı. Bu ürün, 12.5 inç Razer Blade Stealth Ultrabook şarjına bile yetecek güçteki Razer Power Bank. Razer Blade Stealth Ultrabook veya herhangi bir uyumlu USB-C dizüstü bilgisayarın şarjını doldurabilecek. Razer Power Bank çift USB Type-A portu ve bir USB-C portu ile gelecek. Bu demek oluyor ki aynı anda üç mobil cihazı şarj edebileceksiniz.

Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisine sahip olan Razer Power Bank, uyumlu mobil cihazlara ışık hızında şarj sunmayı planlıyor. 12,800 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan ürün, tüm mobil güç ihtiyacınızı karşılayacak. Razer Blade Stealth’in kullanıcılar tarafından yetersiz bulunan 9 saatlik batarya süresine ek güç sağlamak üzere geliştirilmiş olan Razer Power Bank ile toplamda 15 saate kadar kullanım süresi sağlandığı ifade ediliyor.

Razer Power Bank, Apple MacBook, Dell XPS 13 ve Asus Zenbook USB-C’ sahibi dizüstü bilgisayarlarla da uyumlu. Razer Power Bank cihaz tanıma özelliğine de sahip. Bu sayede ürün, takılan cihazı hızlıca tanımlıyor ve gerekirse hızlı şarj teknolojisini devreye sokuyor.

335 gram ağırlığa ve 125.8 mm x 78.2 mm x 23.4 mm boyutlarında olan Razer Power Bank'in kasası da alüminyum.

Fiyatı: 149.99 dolar.