Recep İvedik 5 rekor kırdı!

2017’nin en çok izlenen filmleri açıklandı. Açıklanan verilere göre; 2017’nin en çok izlenen yapımı, Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 5 filmi oldu. 16 Şubat’ta vizyona giren Recep İvedik 5, 5 milyon 748 bin kişi tarafından izlendi.

Yılın en çok izlenen ikinci yapımı Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerini paylaştığı Çalgı Çengi İkimiz filmi oldu. Çalgı Çengi İkimiz ise 2 milyon 784 bin kişi tarafından izlendi.

Ata Demirer’in Olanlar Oldu filmi ise 1 milyon 802 bin seyirci sayısıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Walt Disney Animasyon Stüdyolarının hazırladığı animasyon filmi Moana, 1 milyon 326 bin izlenmeyle dördüncü sırada yer alırken, Özcan Deniz’in oyunculuğunu ve yönetmenliğini üstlendiği İkinci Şans filmi 818 bin 473 kişi tarafından izlenerek listenin beşinci sırasında yer aldı.

Ferhan Özpetek’in filmi İstanbul Kırmızısı ise 3 Mart’ta vizyona girmesine rağmen 275 bin 441 seyirci rakamına ulaştı.

2017 yılının ilk üç aylık diliminde listenin ilk beş sırasında yer alan filmlerin dördü yerli yapımlar oldu.

Bu yıl da beyaz perde de yerli film rüzgârı eserken Ajans Press’in araştırmasına göre yılın en çok konuşulan filmleri şu şekilde;

1- Recep İvedik 5 1307 adet haber

2- Çalgı Çengi İkimiz 1027 adet haber

3- İstanbul Kırmızısı 446 adet haber

4- İkinci Şansı 358 adet haber

5- Olanlar Oldu 297 adet haber

6- Moana 194 adet haber